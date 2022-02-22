Король поп-арта и продавец искусства. 35 лет назад умер Энди Уорхол

22 февраля исполняется 35 лет со дня смерти Энди Уорхола. Знаменитый художник, продюсер, издатель и кинорежиссер скончался в 1987 году от остановки сердца спустя две недели после того, как ему делали несложную операцию по удалению желчного пузыря. Ему было 58 лет. Похоронен в родном Питтсбурге.

Уорхола называют основателем идеологии «homo universale». Он создавал произведения, которые стали синонимом понятия «коммерческий поп-арт». В 1960-е был менеджером и продюсером первой альтернативной рок-группы The Velvet Underground. О его жизни снято несколько художественных и документальных фильмов.

В 1960 году он создал дизайн для банок Coca-cola, который принес ему известность художника с неординарным видением искусства. В 1963-м Уорхол купил здание на Манхэттене, которое получило название «Фабрика» — тут Энди поставил на поток создание произведений современного искусства. В 1964 году состоялась первая выставка арт-объектов Уорхола, не вписывающихся в рамки понятия живописи. Экспозиция заключалась в демонстрации около сотни копий упаковочной картонной тары, коробок из-под кетчупа Heinz и стирального порошка Brillo.

О жизни и творческом пути Энди Уорхола — в фотогалерее «Газеты.Ru».