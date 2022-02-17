Триумф Щербаковой, трагедия Валиевой: у России всего две медали в женском катании
Женский одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде закончился для России с одной стороны триумфом, с другой — трагедией.
Анна Щербакова и Александра Трусова безошибочно выполнили свои произвольные программы, Александра стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая прыгнула пять четверных прыжков. В итоге, Щербакова стала олимпийской чемпионкой, а Трусова выиграла серебряную медаль.
А вот Камила Валиева не сумела справиться с колоссальным нервным напряжением, которое испытывала в последние дни из-за допинговой истории.
В своей произвольной программе Валиева допустила много ошибок и с первого места после короткой программы опустилась на четвертое. Таким образом, российские фигуристки не смогли занять весь пьедестал почета.
Лучшие моменты с выступлений российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине — в фоторепортаже «Газеты.Ru»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях