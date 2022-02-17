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Триумф Щербаковой, трагедия Валиевой: у России всего две медали в женском катании

Женский одиночный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде закончился для России с одной стороны триумфом, с другой — трагедией.

Анна Щербакова и Александра Трусова безошибочно выполнили свои произвольные программы, Александра стала первой в истории фигурного катания спортсменкой, которая прыгнула пять четверных прыжков. В итоге, Щербакова стала олимпийской чемпионкой, а Трусова выиграла серебряную медаль.

А вот Камила Валиева не сумела справиться с колоссальным нервным напряжением, которое испытывала в последние дни из-за допинговой истории.

В своей произвольной программе Валиева допустила много ошибок и с первого места после короткой программы опустилась на четвертое. Таким образом, российские фигуристки не смогли занять весь пьедестал почета.

Лучшие моменты с выступлений российских фигуристок на Олимпиаде в Пекине — в фоторепортаже «Газеты.Ru»

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