У побережья Тайваня произошло мощное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у восточного побережья острова Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сейсмологический центр КНР.

По информации ведомства, подземные толчки были зафиксированы в 15.45 (10.45 по мск) в акватории у побережья уезда Хуалянь, эпицентр залегал на глубине около 10 километров.

Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

7 мая колебания земной поверхности магнитудой 4,6 произошли в акватории Тихого океана у берегов Камчатки в 68 километрах от села Никольское. Отмечается, что жители населенных пунктов толчков не ощутили. Звонки в экстренные службы от граждан не поступали.

До этого землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано на границе между Казахстаном и Киргизией. Эпицентр был в 194 км к юго-востоку от Алма-Аты, а очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее ученые выяснили, что сильный снегопад может привести к землетрясениям.