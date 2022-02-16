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Солнце Нации и Великий Руководитель: 80 лет со дня рождения Ким Чен Ира

Ким Чен Ир — второй вождь Корейской Народной Демократической Республики, по совпадению сын первого (Ким Ир Сена) и отец третьего (Ким Чен Ына). Согласно официальной биографии, появился на свет 16 февраля 1942 года в партизанском лагере на склоне самой высокой горы Северной Кореи Пэктусан.

После смерти отца в 1994 году Ким Чен Ир занял все ключевые посты в стране и получил десятки титулов на все случаи жизни. Во внешнем мире Уважаемый Руководитель прославился наследственной страстью к самовозвеличиванию, бегством своих граждан от голода, ядерным шантажом соседей и большой любовью к сигарам и коньяку. Известно, что «судьба нации» боялся летать, поэтому все свои поездки совершал на личном бронепоезде — в 2001 году он ездил в гости в Санкт-Петербург к Владимиру Путину, и тогда это сильно повлияло на движение по Транссибирской магистрали. Солнце Нации потухло в 2011 году, успев при этом обеспечить преемственность династии, передав власть сыну Ким Чен Ыну.

Любимый, Великий, Уважаемый, Мудрый, Блестящий, а главное, Единственный Руководитель демократической Кореи, направляющий солнечный луч, сошедший с небес, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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