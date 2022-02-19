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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Фото

Лучшие фотографии недели

Каждый день на лентах новостных агентств публикуются тысячи снимков сотен фотографов. Число фотографий за неделю превышает размер средней зарплаты, архив за год займет несколько жестких дисков. Кто возьмет на себя смелость найти в фотобанках все самое интересное?

Фотоотдел «Газеты.Ru» представляет фотографии третьей недели февраля: яркие моменты Олимпиады в Пекине, Неделя моды в Нью-Йорке, День Святого Валентина — и не только.

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В ФРГ назвали причину, по которой Россия не вторгнется на Украину
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