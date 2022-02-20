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«Лучше сгореть, чем угаснуть». Редкие фотографии Курта Кобейна

Один из величайших гитаристов всех времен (по версии Rolling Stone) Курт Кобейн родился в маленьком городке Абердин на севере США в 1967 году.

Он ушел из дома в 17 лет, жил у друзей и знакомых, а в средней школе несколько лет пытался создать собственную рок-группу. Попытки увенчались успехом: в 1989 году группа Nirvana выпустила свой первый студийный альбом «Bleach». По словам самого Курта, он пытался совместить поп-музыку со звучанием Beatles и экстремальным панк-роком.

В 1991-м вышел альбом «Nevermind», который через месяц после появления стал платиновым. Многие критики до сих пор называют его одним из лучших альбомов в истории музыки. Третью и последнюю студийную пластинку In Utero группа выпустила в сентябре 1993 года. Nirvana стала самой известной группой 90-х, играющей в стиле гранж.

Несмотря на внезапную славу, Курт Кобейн оставался бездомным, продолжая ночевать у друзей. Когда ему сказали, что его показывают по телевизору каждые три часа, музыкант ответил: «Не замечал этого. В машине, где я живу, нет телевизора». Судьба самого музыканта трагична. Он покончил с собой в 1994-м году после затяжной депрессии и проблем с наркотиками.

Группа Nirvana просуществовала меньше десятилетия, ее лидер прожил всего 27 лет, но оставил огромный след в истории и повлиял на десятки музыкальных групп современности, включая Thirty Second To Mars и Limp Bizkit.

Малоизвестные фотографии Кобейна и «Нирваны» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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