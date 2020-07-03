Сериал о Екатерине II «Великая» продлили на второй сезон

Стриминговый сервис Hulu продлил на второй сезон комедийный сериал «Великая» о российской императрице Екатерине II, передает Deadline.

Дата премьеры нового сезона пока не сообщается. По словам представителей Hulu, сериал оказался самым популярным комедийным шоу. Новый сезон будет состоять из десяти эпизодов, детали пока не раскрываются.

Премьера первого сезона «Великой» состоялась 15 мая. Российских зрителей в шоу возмутили «насмешки» над историей страны и многонациональный кастинг.

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