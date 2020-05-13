Светличную спросили о «скандальной» сцене в «Бриллиантовой руке»

Актриса Светлана Светличная в интервью ТАСС ответила на вопрос о съемках в знаменитой «скандальной» сцене в «Бриллиантовой руке».

Светличной, одетой в халатик, для съемок пришлось обнажить спину. В эпизоде о неслучившемся адюльтере с ней снимался Юрий Никулин. «Мне кажется, дело в возрасте. Когда тебе 20 лет, тебе очень хочется сыграть подобные роли. Для меня всегда было очень важно, кто партнер. Со мной играл Юрий Никулин. Видно, от зависти кто-то говорил плохое», — вспоминает она, называя свою героиню непошлой. «Мы с Никулиным все сделали, все ужимки, от которых хохочут зрители. И Андрей Миронов, конечно. Я тогда думала, что он уже великий, а я еще никто, и вот с великим мне довелось играть. То же самое и в «Семнадцати мгновениях весны» с Вячеславом Тихоновым. Мы были созданы для этой картины — Штирлиц и Габи», — рассказала Светличная, считающая эти роли своей актерской удачей.

15 мая заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной исполняется 80 лет.

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