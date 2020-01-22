Путин заявил, что не оставит Мединского без работы

Президент России Владимир Путин заявил, что бывший министр культуры Владимир Мединский не останется без работы и будет дальше трудиться в области культуры. Об этом он сообщил в образовательном центре «Сириус» в Сочи на встрече со студентами из различных вузов страны, передает РИА «Новости».

Одна из участниц мероприятия рассказала российскому лидеру о центре русского фольклора, который был создан в 1990 году, но расформирован несколько лет назад.

Путин отметил, что сейчас пришла новый министр культуры – «молодая энергичная женщина». Он выразил мнение, что она услышит об этой истории.

«Ну и бывший министр тоже без работы не останется, ему будет чем заниматься, поэтому он будет в этой сфере трудится», — добавил президент России.

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