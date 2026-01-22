«Роботов будет больше, чем людей». Маск рассказал, когда ИИ превзойдет человечество

Искусственный интеллект уже к 2030–2031 годам станет умнее всего человечества, заявил американский миллиардер и предприниматель Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В мире появятся «миллиарды» человекоподобных роботов, которые смогут присматривать за детьми, родителями, домашними животными и удовлетворять другие потребности людей. Сам себя он в шутку назвал инопланетянином.

К 2030–2031 годам искусственный интеллект станет умнее всего человечества вместе взятого, заявил американский миллиардер и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Я думаю, что к концу этого года у нас может появиться ИИ, который умнее любого человека, а точнее — не позже следующего года. А к 2030–2031 годам, через примерно пять лет, ИИ будет умнее всего человечества вместе взятого», — сказал он в ходе своего выступления.

Предприниматель также выразил уверенность, что в мире появятся миллиарды человекоподобных роботов: их «будет больше, чем людей», и каждый житель Земли сможет купить себе хотя бы одного такого андроида . Роботы и ИИ смогут удовлетворить все потребности людей, помогать по дому и присматривать за детьми.

«С робототехникой нужно быть очень осторожными. Мы же не хотим оказаться в фильме Джеймса Кэмерона. Мы любим его фильмы, но, очевидно, не хотим попасть в «Терминатора» , — признал Маск, имея в виду вымышленную систему искусственного интеллекта, которая обретает самосознание и восстает против человечества.

Сам себя Маск в шутку назвал инопланетянином и посетовал, что «ему не верят». Он добавил уже серьезно, что около 9 тыс. спутников его компании SpaceX ни разу не сталкивались с инопланетными кораблями.

«Жизнь и сознание — вещи невероятно редкие, и, возможно, во всем космосе есть только мы. И если это так, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы свет сознания никогда не угас», — заключил миллиардер.

Компания Tesla уже начала производство человекоподобных роботов Optimus, которые смогут осуществлять простой медицинский уход, присматривать за детьми и работать на фабриках.

Спутники с ИИ на солнечной энергии

Другая компания Маска SpaceX в ближайшие годы намерена запустить в космос спутники с технологией искусственного интеллекта, работающие на солнечной энергии.

«Одной из вещей, которую мы со SpaceX будем делать в течение нескольких лет, будет запуск ИИ-спутников, которые будут питаться солнечной энергией», — анонсировал предприниматель.

Кроме того, SpaceX и Tesla работают над строительством мощностей по выработке в США 100 ГВт солнечной энергии ежегодно. Маск выразил надежду, что выйти на такие мощности удастся уже в течение трех лет.

Суперкомпьютер Dojo

Маск также рассказал, что Tesla возобновила работу над своим специализированным суперкомпьютером Dojo3. Он предназначен для обучения искусственного интеллекта.

Dojo создавали, чтобы обучать нейросети Tesla, в частности те, что используются в системе автономного вождения Full Self-Driving.

Этот суперкомпьютер оптимизирован для обработки огромных массивов видеоданных, поступающих с камер машин. С помощью видео алгоритм «обучают» распознавать опасные дорожные ситуации и помехи.

Нет старению

В Давосе Маск также коснулся темы борьбы со старением. Предприниматель выразил уверенность, что, как только человечество поймет фундаментальные причины старения, оно сможет с ним успешно бороться.

«Я думаю, когда мы выясним, что вызывает старение, мы обнаружим, что это невероятно очевидно и это не какая-то тонкая вещь. Причина, по которой я говорю, заключается в том, что все клетки в вашем теле стареют практически с одинаковой скоростью», — уточнил он.

Бизнесмен добавил, что «не видел ни одного человека с одной старой левой рукой и молодой правой».

Подальше от ChatGPT

Маск также призвал пользователей ограничить или прекратить вовсе использование разработанного компанией OpenAI чат-бота ChatGPT. Так он прокомментировал публикации о девяти смертельных случаях, произошедших в результате использования ChatGPT, в том числе пяти самоубийствах.

«Не позволяйте своим близким пользоваться ChatGPT», — заключил миллиардер.