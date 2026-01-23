Евросоюз готовится к боевым действиям в Арктике

Участники саммита Евросоюза постановили приступить к закупкам вооружений и военной техники, пригодных для боевых действий в Арктике, включая ледоколы. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявление которой опубликовано на сайте ЕК.

По ее словам, Евросоюз долгое время серьезно недоинвестировал в безопасность Арктики, что будет исправлено путем использования европейских оборонных фондов.

«Мы намерены закупать пригодные для Арктики вооружения и технику, включая ледоколы», — добавила глава Еврокомиссии.

До этого фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз в текущем году примет собственную стратегию безопасности, в которую войдет и новая стратегия по Арктике.

Глава ЕК подчеркнула, что в основе стратегии безопасности ЕС будет лежать принцип, что суверенные народы должны самостоятельно определять свое будущее.

20 января газета Politico со ссылкой на источники написала, что в ЕС в рамках ответа на притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию поручили представителям стран — членов союза на разных уровнях связаться с американскими коллегами и донести до них, что со стороны Европы может последовать «силовой» ответ.

Ранее в ЕС заявили о возвращении мышления времен холодной войны.