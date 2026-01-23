Размер шрифта
Общество

Генпрокуратура не утвердила обвинение генералу из-за мата

Генпрокуратура не утвердила обвинение генералу Булгакову из-за мата в материалах
Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральная прокуратура не утвердила обвинительное заключение по уголовному делу экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и двух других фигурантов из-за нарушений в следствии и наличия в материалах нецензурной лексики. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации издания, заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин констатировал, что следствие было проведено неполно. Он пояснил, что в обвинительном заключении свыше 140 раз употреблялись слова и выражения нецензурного характера, что нарушает закон «О государственном языке».

Фигурантов обвиняют в мошенничестве на 49 млн рублей при заключении контракта на энергосберегающие работы. Московский городской суд продлил арест обвиняемым до 18 февраля.

13 января Следственный комитет России завершил следствие по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны РФ.

Дмитрий Булгаков был арестован по уголовному делу о мошенничестве при поставках в ВС РФ низкокачественных сухпайков. По данным СМИ, под руководством генерала комбинат поставлял продукты питания по завышенной стоимости: мясо говядины заменяли свининой и курятиной, а энергетическая ценность сухпайков занижалась, вследствие чего экспертиза признала их запрещенными к использованию. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно об арестованном имуществе экс-замглавы МО РФ Булгакова и его близких.

