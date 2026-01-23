Простуда на губах оказалась способной вызвать болезнь Альцгеймера

Вирус герпеса может ускорять старение мозга из-за воспаления, поэтому люди, страдающие простудой на губах и не пользующиеся противовирусными препаратами, подвержены более высокому риску болезни Альцгеймера, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

Вирус герпеса способен «пробираться» через гематоэнцефалический барьер, препятствующий проникновению в мозг потенциально опасных молекул. При хронической герпетической инфекции вирус длительное время находится в организме, оказывая негативное влияние на иммунные клетки и клетки головного мозга. Как рассказал профессор, хроническое воспаление усиливается с возрастом и ускоряет появление возраст-зависимых заболеваний, в том числе и болезни Альцгеймера. Это концепция инфламмэйджинга или иммуностарения.

«Эта концепция получила дальнейшее развитие в исследовании хронических инфекций, в частности вируса простого герпеса. Лет 10 назад было показано, что люди, страдающие простудой на губах и не пользующиеся противовирусными препаратами, подвержены более высокому риску болезни Альцгеймера, чем те, кто все же пользуется противовирусными препаратами. Более поздние работы указывают на то, что герпесвирус действительно ускоряет старение мозга за счет воспаления», – заметил профессор.

По его словам, влияние хронического воспаления на скорость старения всех систем организма подтвердили и другие работы.

«С помощью метилольных часов (это современный метод определения биологического возраста, он не очень точен, но на больших выборках работает) было показано, что люди, живущие с ВИЧ, биохимически старше на 2–5 лет, чем люди без ВИЧ. Хотя современная медицина позволяет практически полностью подавить вирус иммунодефицита человека, даже в таком подавленном состоянии он способен ускорять старение. Все эти замечательные работы указывают на тесную связь между инфекциями, воспалением и скоростью старения всех систем организма», – заключил Лидский.

Ранее российские ученые в межзвездных льдах нашли молекулу, которая оказалась веселящим газом.