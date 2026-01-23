Над Зоной 51 заметили неизвестный треугольный объект

Над засекреченной базой Военно-воздушных сил США Зона 51 пролетел неизвестный треугольный летающий объект. Об этом сообщает издание The Aviationist.

Объект заметил исследователь Андерс Оттесон во время наблюдения в окрестностях базы. С помощью тепловизионной камеры он снял аппарат с идеально ровными треугольными очертаниями.

«Я разбил лагерь у дороги к Грум-Лейк и услышал гул нескольких самолетов. Огней не было, поэтому я начал сканировать небо тепловизором. Сначала пролетел B-2, а затем я поймал в объектив этот аппарат. Его задняя кромка выглядела иначе — у B-2 она зазубренная, а здесь был четкий треугольник», — сказал исследователь.

Эксперты отметили, что данный объект оказался практически полностью идентичен загадочному аппарату, который видели в 2014 году над городами Вичита и Амарилло. При этом во время пролета объекта над Зоной 51 в радиоэфире звучало множество кодовых слов, что характерно для испытаний секретных разработок.

Исследователь Йорг Арну предположил, что наблюдаемая активность могла быть частью программы сравнения радиолокационной заметности. По его словам, B-2 могли задействовать в испытании в качестве эталона для тестирования новой модели.

Ранее американский конгрессмен рассказал, где на Земле могут быть базы инопланетян.