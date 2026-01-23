В России рак кишечника все чаще находят у людей до 45 лет

Онколог Хребтов: рак кишечника молодеет — его все чаще находят у людей до 45 лет

Рак кишечника стремительно меняет возрастной профиль пациентов. Если в начале нулевых заболевание считалось преимущественно проблемой пожилых, то сегодня все чаще онкологический диагноз ставят людям 35–45 лет. Онколог и хирург «СМ-Клиника» Глеб Хребтов в беседе с «Газетой.Ru» назвал тенденцию тревожной, связав ее, прежде всего, с образом жизни и пищевым поведением, характерными для современного мегаполиса.

По мнению онколога, ключевым фактором риска, провоцирующим это тяжелое заболевание, остается рацион питания. Переизбыток продуктов с трансжирами, полуфабрикатов и красного мяса формирует хроническое воспаление слизистой кишечника, а вместе с тем нарушает процессы обновления клеток. На этом фоне возрастает вероятность злокачественного перерождения тканей.

«В последние годы мы все чаще наблюдаем пациентов 40-летнего возраста с опухолями кишечника. И, как показывает опыт общения с такими людьми, большинство из них много лет подряд сидят на фастфуде, жареной картошке или остро-соленых и копченых продуктах. Некоторые люди в еде больше ориентируются на вкусовые пристрастия, совсем забывая о вреде рафинированной пищи. А ведь оболочка кишечника, как и других органов пищеварения, чувствительно реагирует на воздействие каких-либо раздражителей. В первую очередь это ряд опасных канцерогенов, содержащихся в любимых колбасах или маринованных овощах», — отметил Хребтов.

Существенную роль в развитии онкозаболевания играют и вредные привычки. Курение и регулярное употребление алкоголя усиливают канцерогенное воздействие на организм, ухудшают кровоснабжение тканей, снижая способность клеток кишечника к восстановлению. В сочетании с некачественным питанием это значительно повышает онкориски даже у относительно молодых людей.

Кроме того, позднее обращение к врачу, подчеркнул специалист, — это отдельный момент, связанный с выявлением рака кишечника у 40-летних. Многие пациенты до определенного возраста не воспринимают симптомы всерьез, списывая дискомфорт, боли в животе или нарушения стула на стресс и усталость. В результате болезнь нередко выявляется уже на запущенных стадиях.

«Опасность рака кишечника в том, что на ранних этапах он может протекать практически бессимптомно. Молодые пациенты часто не входят в программы скрининга и приходят к врачу, когда заболевание уже требует серьезного лечения», — поясняет Хребтов.

Именно поэтому врач заговорил о необходимости пересмотра подходов к диагностике заболеваний органов ЖКТ. В качестве примера он привел опыт японских коллег. На данный момент каждый житель Японии, достигший 40 лет, выполняет плановую колоноскопию. Обследование помогает выявить с высокой степенью информативности ранние стадии рака, наличие полипов или воспалительные процессы в толстой кишке. А это главный фактор, определяющий дальнейший ход лечения.

Онколог добавил: при наличии факторов риска — неправильного питания, вредных привычек, семейной предрасположенности или тревожных симптомов — откладывать обследование не стоит никому. Сейчас в России колоноскопию выполняют в весьма комфортных условиях, под седацией и без каких-либо неприятных ощущений во время и после процедуры. Главное, что важно понимать: своевременное обследование способно сыграть ключевую роль в сохранении жизни и здоровья людей, которым исполнилось 40 лет.

