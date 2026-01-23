Американская делегация рассказала Путину о встрече Трампа с Зеленским в Давосе

Ушаков: американцы поделились с Путиным данными о встрече Трампа с Зеленским

Американская делегация на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле поделилась информацией о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что собеседники прибыли из Швейцарии, где до самого вылета в Россию принимали участие в мероприятиях вместе с Трампом, которые в том числе касались урегулирования конфликта на Украине.

«Из первых рук поделились своими впечатлениями и свежими оценками от встречи президента США в Давосе с Зеленским, на которой и Уиткофф, и Кушнер лично присутствовали», — сказал Ушаков.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «важной» встречу Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Встреча президента России с американской делегацией в Кремле завершилась примерно 1,5 часа назад, продлившись более 3,5 часа.

