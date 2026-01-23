Трамп сохранил военные полномочия в Венесуэле

Палата представителей (нижняя палата) конгресса Соединенных Штатов отклонила резолюцию с требованием к администрации президента страны Дональда Трампа не применять военную силу в отношении Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа. Трансляцию вела нижняя палата конгресса.

Согласно трансляции, законодатели отдали равное число голосов за резолюцию и против — 215 против 215. Равный результат означает, что мера не проходит. Два республиканца присоединились к 213 демократам, поддержавшим резолюцию.

Резолюция, которая была подготовлена высокопоставленным членом комитета палаты представителей по регламенту Джимом Макговерном, предписывала американскому лидеру «вывести Вооруженные силы США из Венесуэлы, если только это не санкционировано объявлением войны или конкретным разрешением на применение военной силы».

На прошлой неделе сенат конгресса заблокировал такую же резолюцию. Документ был поддержан 50 сенаторами, 51 сенатор высказался против.

