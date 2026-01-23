Размер шрифта
Общество

Дикий кабан ворвался на рынок и напал на людей

Kashmir Age: в Индии дикий кабан ворвался на рынок и ранил четырех человек
Игорь Зарембо/РИА Новости

В индийском регионе Джамму и Кашмир дикий кабан ворвался на рынок и напал на четверых человек. Об этом сообщает Kashmir Age.

Агрессивное поведение животного вызвало панику у покупателей, они прятались в магазинах. Кабан ранил четырех человек, в том числе маленькую девочку. Ее мать также получила травмы.

Пострадавших срочно доставили в больницу. Сейчас их состояние стабильно. Местные жители и владельцы магазинов призывают власти немедленно отловить кабана, чтобы подобное больше не повторялось.

До этого сообщалось, что под Уфой в районе кафе «Отдых» зафиксировали нападение бешеной лисы на человека и домашнее животное.

Директор Центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников уточнил, что лису забрали и поместили на карантин. Позднее специалисты подтвердили у нее бешенство. Охранника удалось найти, однако судьба собаки, по его информации, остается неизвестной. Представители центра также планируют пройти вакцинацию от бешенства.

Ранее обезьяна набросилась на уборщика в зоопарке и откусила ему палец.

