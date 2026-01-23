Ушаков рассказал об инструкциях Путина для делегации России в Абу-Даби

Ушаков: Путин дал инструкции делегации России, которая вылетит в Абу-Даби

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США состоится 23 января в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом в ходе брифинга сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Сегодня в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже дал инструкции российской делегации для консультаций в Абу-Даби.

«Только что делегация получила от президента РФ инструкции с учетом всех деталей состоявшегося сегодня разговора с американцами», — отметил Ушаков.

Он добавил, что американская делегация на переговорах с российским лидером в Кремле поделилась информацией о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев назвал «важной» встречу Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

