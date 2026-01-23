Размер шрифта
Работодатели будут отслеживать скорость печати на клавиатуре и тональность переписок

Киберэксперт Исаев: работодатели будут отслеживать тональность деловых переписок россиян
Российские компании внедряют цифровые HR-инструменты и решения для корпоративного благополучия: они помогают заметить перегрузки и высокий стресс сотрудников по косвенным признакам. Например, системы могут фиксировать изменения в манере печати и скорости набора текста, анализировать тональность деловой переписки и общую динамику коммуникаций в рабочих чатах, рассказал «Газете.Ru» гендиректор компании «Стахановец» Дмитрий Исаев.

«Эти решения помогают вовремя подсветить риск утомления или выгорания и предложить поддержку сотруднику. Современный подход к управлению персоналом все больше смещается от реагирования на проблемы к их профилактике. Новый регламент Минздрава по психиатрическому освидетельствованию работников — это не просто дополнительная процедура. Это возможность для компаний переосмыслить свои системы охраны здоровья сотрудников, сделав их более целостными и ориентированными на человека. Технологии сегодня позволяют создать среду, где забота о благополучии команды становится естественной частью рабочего процесса, основанной на данных и этичных практиках, а не на догадках», — отметил Исаев.

Эксперт подчеркнул, что подобные технологии должны применяться в понятных для коллектива рамках: с прозрачными правилами, корректной работой с персональными данными и строгим соблюдением трудового законодательства. При аккуратном внедрении такие инструменты могут помочь сделать рабочую среду безопаснее и снизить риски, связанные с хроническим стрессом и переутомлением, считает Исаев.

С 1 марта 2026 года в России вступит в силу приказ Минздрава от 2 июля 2025 года №392н, который обновляет порядок обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных видов деятельности. Документ уточняет, что если при обязательном периодическом медосмотре у сотрудника выявят признаки психического расстройства, работодатель должен направить его на психиатрическое освидетельствование.

