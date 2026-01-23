В США оценили битву между российской системой ПВО и американским бомбардировщиком

Предполагаемая битва между российской системой противовоздушной обороны (ПВО) С-500 и американским стратегическим бомбардировщиком B-21 может стать эпической. Об этом заявил обозреватель американского издания 19FortyFive Крис Осборн.

Журналист отметил, что живучесть B-21 зависит, в частности, от тактики применения. По его словам, бомбардировщик может управлять несколькими ведомыми беспилотниками. Кроме того, воздушное судно создавали с упором на возможность беспрерывной модернизации для адаптации к российским и китайским системам ПВО.

«В конечном счете, цель малозаметности — проникнуть в воздушное пространство противника, проводить тайные высотные ударные миссии и покидать враждебные районы, оставаясь незамеченным противником», — написал обозреватель.

В декабре прошлого года министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный зенитной ракетной системой С-500 «Прометей». По словам главы ведомства, из-за существующих угроз военной безопасности РФ создает современную и высокотехнологичную армию. Так, в воздушно-космических силах впервые создана дивизия ПВО-ПРО.

