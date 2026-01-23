Размер шрифта
Общество

Россиян предупредили о наказании, если не заплатить налог на выигрыш в Telegram

Адвокат Салигова: за неуплату налога на выигрыш в Telegram грозит штраф


Все розыгрыши в Telegram-каналах с любыми призами (не важно, деньги или ценный приз) по закону считаются доходом, рассказала адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова. В беседе с «Газетой.Ru» она ответила, нужно ли платить налог на выигрыш и что будет, если этого не сделать.

«Налог на выигрыш возникает там, где участник получил выгоду, то есть извлек доход», — пояснила она. Причем доходом считается перевод на карту, натуральные призы вроде путевки или техники.

Платить НДФЛ нужно не с любой суммы. Налоговая база — это совокупная стоимость всех выигрышей за календарный год, и есть необлагаемый минимум: 4 тысячи рублей в год. Пока общий итог за год не превысил эту планку, налога нет. Если превысил — НДФЛ составит 30-35% с суммы превышения (п. п. 2, 3 ст. 224 НК РФ).

Самый частый вопрос — кто именно должен платить. Ответ зависит от правил конкретного розыгрыша: обычно организаторы берут оплату на себя, но так бывает не всегда. Это нужно проверять в правилах и уточнять у организатора заранее, подчеркнула Салигова.

Если организатор налог не заплатит, налоговый орган может выставить победителю требование перечислить налог за выигрыш. Тогда участнику придется подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения выигрыша. Пример из практики: выигрыш в 2025 году — декларация до 30 апреля 2026 года. Удобнее всего оформить ее через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Налог, указанный в декларации, нужно уплатить до 15 июля того же года. Оплатить можно через личный кабинет ФНС, через банк по квитанции или через «Госуслуги».

Если налог не заплатить, риски реальные.

«При выявлении неучтенного дохода (например, по информации от организатора или через иные каналы) начислят штраф 20% от неуплаченной суммы и пени за каждый день просрочки. Если налоговая решит, что доход скрывали умышленно, штраф увеличат до 40%. Уголовная ответственность возможна при крупной неуплате: по ст. 198 УК РФ, если за три года сумма неуплаченного налога превысит 2,7 миллиона рублей, это грозит штрафом 100-500 тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы на срок до одного года», — предупредила адвокат.

Ранее россиянам напомнили, как оформить налоговый вычет за образование.

