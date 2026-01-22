«Все зависит от Уиткоффа и Путина». Зеленский анонсировал трехстороннюю встречу с США и Россией

Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф (слева направо) во время встречи в Кремле, Москва, 6 августа 2025 года

Выступая на экономическом форуме в Давосе, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ. Согласно его заявлениям, она пройдет 23 января. При этом вечером 22 января в Москве должны пройти переговоры спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина. Состоится ли трехсторонняя встреча в ОАЭ и почему Зеленский сообщил о ней — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в пятницу, 23 января, начнется двухдневная встреча представителей России, США и Украины в ОАЭ. Об этом он заявил, выступая на экономическом форуме в Давосе после личной встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

«Думаю, это будет первая трехсторонняя встреча в ОАЭ. Она состоится завтра и послезавтра — двухдневные переговоры в Эмиратах. Надеюсь, что Эмираты в курсе. Иногда со стороны американцев бывают такие сюрпризы. На тактическом уровне, если состоится эта трехсторонняя встреча, надеюсь, мы сможем что-то найти», — сказал Зеленский.

В своей речи украинский президент также отметил, что документы об окончании конфликта на Украине практически готовы, и после установления перемирия на территории страны должны быть размещены военные контингенты европейских государств.

При этом Зеленский обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить и как реагировать на ситуацию с Гренландией.

«Прошел год — и ничего не изменилось. Мы все еще находимся в ситуации, когда я вынужден повторять те же самые слова», — сказал Зеленский об отсутствии прогресса в способности Европы к самозащите.

Возможна ли трехсторонняя встреча?

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал не торопить события и дождаться официального подтверждения будущей трехсторонней встречи со стороны Кремля.

«Было уже больше десятка подобных заявлений и предположений об организации трехстороннего формата переговоров. Однако пока в Кремле не подтвердят эту информацию, не стоит делать никаких прогнозов», — сказал политик «Газете.Ru».

Он отметил, что из заявлений, которые прозвучали от Трампа и Зеленского в Давосе, невозможно сделать никаких выводов, так как никто из них не раскрыл деталей переговоров.

«Несмотря на то, что многое остается неясным, можно говорить, что какое-то продвижение переговорного процесса все же идет. Об этом свидетельствует визит Уиткоффа и [зятя Трампа Джареда] Кушнера в Москву для переговоров с российским президентом», — заключил Азаров.

Судьба анонсированной Зеленским трехсторонней встречи в ОАЭ зависит от итогов сегодняшних переговоров Уиткоффа и Путина, заявил «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД РФ, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

«Не стоит верить всему, что мог сказать Зеленский после встречи с Дональдом Трампом. Стоит подождать развития событий и официального подтверждения от Кремля. Тем более, что сегодня вечером в Москве пройдут переговоры спецпосланника США и российского президента. Надо дождаться результатов этой встречи», — сказал посол.

По его мнению, многое станет ясно, как только в Кремле увидят конкретные предложения, с которыми Уиткофф и Кушнер приедут в Москву.

Не исключено, что анонс встречи может быть «провокационным вбросом», считает политолог Борис Межуев.

«Я не исключаю, что слова Зеленского о трехсторонней встрече в ОАЭ могут быть провокационным вбросом. Хочется отметить, что все выступление Зеленского в Давосе после встречи с Трампом было наполнено множеством странных и резких заявлений-обвинений. Подобная речь не должна предварять анонс мирных переговоров», — сказал политолог.

Как прошли переговоры Зеленского и Трампа

Перед выступлением в рамках экономического форума в Давосе у украинского лидера прошла личная встреча с американским президентом, которая длилась менее часа. По заверениям обеих сторон, встреча прошла «хорошо».

Трамп не давал развернутых комментариев по итогам встречи и ответил на вопросы журналистов одной фразой:

«Я думаю, что встреча с Зеленским прошла хорошо».

Президент Украины опубликовал официальное заявление по итогам разговора в социальных сетях.

«Хорошая встреча с президентом Трампом, продуктивная и содержательная. Обсудили работу команд, и фактически каждый день — встречи или общения. Документы еще более подготовлены. Говорили сегодня и о ПВО для Украины — предыдущая встреча с президентом Трампом помогла в защите неба. И надеюсь, что в этот раз тоже усилимся», — говорится в сообщении.

Однако иностранные СМИ дали менее благоприятные оценки прошедшим переговорам. Газета Financial Times (FT) пишет, что часовая встреча с Трампом стала неудачей для Зеленского.

«По словам источников, знакомых с ситуацией, встреча завершилась без подписания соглашений о восстановлении экономики Украины и послевоенных мерах безопасности, которые обсуждались с официальными лицами США в последние недели», — говорится в материале FT.

С подобной оценкой согласен и политолог Борис Межуев, который в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что встреча прошла неудачно, и подтверждением тому является последующее выступление Зеленского в рамках форума.

«Встреча Трампа и Зеленского прошла неудачно для Киева. Думаю, что именно поэтому он в своем выступлении в рамках форума был настолько резок и непоследователен в высказываниях», — сказал Межуев.

Киев будет всеми силами показывать, что он согласен с позицией Вашингтона, так как переговоры с Трампом прошли, мягко говоря, напряженно, добавил американист Малек Дудаков.

«Стратегия украинских лоббистов после переговоров в Давосе очевидно поменялась и сейчас состоит в том, чтобы напрямую не выдвигать Штатам никаких условий. При этом Киев будет лоббировать вопросы, которые для Москвы являются неприемлемыми, и таким образом оттягивать принятие каких-либо важных решений», — пояснил американист.

Он отметил странность, которая предваряла встречу президентов.

«Вспомним, как готовилась встреча. Сначала в Киеве много говорили про переговоры в Давосе, а потом внезапно отменили визит. Потом Трамп сделал официальное заявление, что ждет Зеленского в Швейцарии, и таким образом вынудил его приехать. Очевидно, что произошедшая подобным образом встреча не могла пройти гладко для Киева», — заявил Дудаков.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что президент Украины раскритиковал Европу после встречи с американским лидером, потому что последний мог пообещать ему личные гарантии безопасности.

«По времени встреча Зеленского и Трампа длилась меньше часа, что говорит о том, что это вряд ли был диалог. Я уверен, что это был жесткий ультимативный монолог со стороны Трампа, который мог пообещать украинскому лидеру то, чего он так долго желал — гарантии личной безопасности», — сказал экс-нардеп.

По его мнению, американскому лидеру «надоело играть в игры с европейцами и Киевом».

«Скорее всего, Трамп объяснил свое видение решения вопроса о территориальных уступках и поставил президента Украины перед фактом, но при этом указал, что Европа не поможет Киеву. Вот тут Зеленский понял, что надо переходить на сторону США, а потому можно наехать на младшего хозяина», — заключил Олейник.