В Британии заявили, что по Украине начали запускать «ракеты-зомби»

В ходе ночной атаки 20 января против Украины, вероятно, впервые применили учебные ракеты РМ-48У. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Журналисты отметили, что данные снаряды были сняты с вооружения. Изначально они создавались в качестве учебных целей для тренировок расчетов систем ПВО С-300 и С-400. РМ-48У являются переделанным вариантом боеприпасов 5В55 или 48Н6, из-за чего из неофициально назвали «ракеты-зомби», следует из материала.

«Пока неясно, несла ли ракета, прорвавшая украинскую систему ПВО, боевую часть или использовалась в качестве ложной цели», — говорится в материале.

Издание предположило, что данные ракеты применяются для перегрузки систем ПВО Украины. Использование подобных снарядов может вынудить тратить дорогостоящие средства перехвата.

11 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что противовоздушная оборона Украины не располагает необходимыми ресурсами для отражения атак на украинскую территорию, включая столицу. По его словам, республике срочно нужны дополнительные системы для отражения ударов.

