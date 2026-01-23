Размер шрифта
Ушаков раскрыл дату и время проведения заседания рабочей группы РФ-США-Украина

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, Украины и США по безопасности пройдет 23 января в Абу-Даби в ОАЭ. Об этом в ходе брифинга сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Условлено, что уже сегодня, то есть 23 января, в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы», — сказал он.

По словам дипломата, в состав рабочей группы со стороны России вошли представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Игорем Костюковым. Руководители двусторонней группы по экономическим вопросам Кирилл Дмитриев и Стив Уиткофф также встретятся в Абу-Даби. Он отметил, что президент России Владимир Путин уже успел дать инструкции российской делегации для консультаций в Абу-Даби.

Ушаков назвал встречу Путина с американцами «конструктивной и откровенной». Он отметил, что стороны согласились с тем, что без решения территориального вопроса на долгосрочное урегулирование рассчитывать невозможно. Кроме того, американская делегация поделилась данными о встрече главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

Дипломат также добавил, что темы Гренландии, «Совета мира» затрагивались в ходе переговоров.

Ранее Дмитриев оценил встречу Путина с Уиткоффом и Кушнером в Москве.

