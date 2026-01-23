23 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 января в России поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники органов дознания МЧС. В мире отмечают День пирога и День ручного письма. По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель — по погоде в этот день судят о том, каким будет лето. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 января

День сотрудников органов дознания МЧС России

23 января свой профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны органов дознания министерства по чрезвычайным ситуациям. В этот день в 1928 году вышел циркуляр НКВД и Наркомата юстиции РСФСР, согласно которому подразделения Государственного пожарного надзора получили право проводить дознание. Дата положила начало профессии пожарного дознавателя.

Сотрудники органов дознания занимаются расследованием пожаров, выясняют причины возгорания, ищут улики и виновных.

Всемирный день пирога

День пирога родился в США . Считается, что его инициатором стал госсекретарь Колин Пауэлл : он предложил сделать праздник, когда разные штаты пекли бы любимое блюдо и устраивали фестивали и состязания.

Хотя дата не получила официального статуса, постепенно День пирога начали отмечать во всем мире. В США в этот день проходят конкурсы — их организует Национальный совет по пирогам. В Великобритании устраивают чайные вечеринки для семей.

На Руси, по утверждению некоторых исследователей, пироги появились раньше, чем в странах Европы. Испокон веков это лакомство в нашей культуре считается символом гостеприимства и домовитости.

Виды пирогов в русской кухне • Курник — пирог с курицей и картофелем или кашей.

• Расстегай — открытый пирог из несдобного дрожжевого теста с различными начинками.

• Кулебяка — пирог со сложной начинкой из мяса, рыбы, капусты, грибов, ягод.

• Сладкие пироги с ягодами, вареньем или медом.

• Ватрушка — круглая, открытая сверху лепешка с начинкой из творога или варенья.

Запеченный в духовке пирог с курицей Food is Love/Shutterstock/FOTODOM

День ручного письма

Праздник придумала американская Ассоциация производителей пишущих принадлежностей, чтобы подчеркнуть важность письма и красивого почерка. Дата приурочена ко дню рождения видного государственного деятеля Джона Хэнкока — он появился на свет 23 января 1737 года. Именно этот политик первым поставил подпись под Декларацией независимости США в 1776 году. Она была настолько размашистой и вычурной, что его имя стало разговорным синонимом слова «подпись».

В XIX веке появилось отдельное учение — графология, согласно которому существует связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Психологи подтверждают — стиль письма человека может указывать на его характер. Например, считается, что, чем больше буква, тем выше самооценка.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 января в других странах

Торраблоут — Исландия. 23 января по древнеисландскому календарю начинается суровый зимний месяц Торри. В этот день стартует уникальный языческий праздник — Торраблоут. Это время пиршеств. Традиционное застолье — настоящее испытание для гурманов: на стол подают хаукарль (выдержанное мясо акулы), копченую баранину хангикьет, кровяную колбасу и другие блюда, приготовленные по старинным рецептам. Запивают их бреннивином — особым алкогольным напитком, который прозвали «Черная смерть». Празднования длятся весь месяц.

День супруга (Боундадагур) — Исландия. 23 января в Исландии также отмечается День супруга, в который принято чествовать мужей, отцов и бойфрендов — дарить им подарки и устраивать уютные вечера. Существует забавная традиция: мужчина должен приветствовать месяц Торри, подпрыгивая на одной ноге босиком, будучи одетым лишь в одну штанину.

Всемирный день свободы — Тайвань. На Тайване в этот день вспоминают события 1954 года, когда в город Цзилун прибыла партия военнопленных Корейской войны. Они предпочли вернуться не в Китай, а на Тайвань, из-за чего их стали называть добровольцами-антикоммунистами. Для жителей Тайваня праздник стал символом антикоммунистической идеологии, но в 1990-х годах после улучшения отношений с КНР он обрел новые смысловые акценты.

Религиозные праздники 23 января

День памяти Феофана Затворника

Известный русский богослов, проповедник и публицист Феофан Затворник жил в XIX веке. Он окончил Киевскую духовную академию, принял монашество и был направлен в Иерусалим для изучения священных трудов отцов Церкви. Здесь он выучился иконописи и овладел несколькими языками, занявшись переводом греческих богословских трудов. Святитель Феофан славился своими проповедями, которые были изданы отдельным сборником.

Торжественная встреча святых мощей святителя Феофана Затворника Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В 1859 году он был назначен епископом Тамбовским и Шацким. Спустя 14 лет активной деятельности святитель Феофан принял решение уйти в затвор. Он устроил у себя в келье домовую Богоявленскую церковь и служил в ней ежедневно. Занимался переводом книг, отвечал на письма верующих, которые он получал в огромном количестве. За полвека до 1917 года Феофан Затворник предсказал события революции и предложил жесткие меры, чтобы не допустить трагедии. Был прославлен в лике святых в 1988 году как подвижник веры и благочестия.

День памяти святителя Григория, епископа Нисского

Святитель Григорий, епископ Нисский, был младшим братом великого богослова — святителя Василия Великого. Он жил в IV веке, получил блестящее образование и преподавал риторику, но под влиянием брата и сестры посвятил свою жизнь служению Церкви. В 372 году Григорий стал епископом города Ниссы в Малой Азии. Святитель ревностно защищал православное учение от ереси арианства, за что был ложно обвинен, лишен кафедры и отправлен в ссылку. После смерти императора-еретика Валента Григорий вернулся к своей пастве и продолжил труды, став одним из самых уважаемых отцов Церкви.

Православная церковь 23 января также чтит память: • преподобного Дометиана, епископа Мелитинского;

• преподобного Маркиана Константинопольского, пресвитера;

• преподобного Антипы Валаамского (Афонского);

• священномученика Зиновия Сутормина и других.

Васант Панчами у индуистов

Васант Панчами — индуистский праздник, знаменующий начало весны. Посвящен богине мудрости, знаний и искусств Сарасвати. В этот день миллионы верующих надевают желтую одежду, которая символизирует цветущие поля горчицы и мудрость, готовят желтые угощения и украшают храмы. В храмах и учебных заведениях совершают пуджу (моление) богине, а для детей этот день часто становится началом обучения — они впервые пишут буквы или учатся играть на музыкальных инструментах. В индийском штате Пенджаб и Пакистане с этим праздником неразрывно связаны красочные состязания по запуску воздушных змеев.

Народные праздники и приметы 23 января

Григорий Летоуказатель

По народному календарю сегодня Григорий Летоуказатель. На Руси считали, что по погоде в этот день можно предсказать, каким будет лето. На Григория принято наводить порядок в доме и хозяйственных постройках, проверять и готовить к севу зерно, ремонтировать инвентарь. Чтобы год был сытным, обязательно готовили и ели мясные блюда. Вечера посвящали семейным посиделкам, планированию будущих работ, что, по поверьям, укрепляло семейные узы.

В этот день плохой приметой было жаловаться на судьбу и здоровье. Также запрещалось сквернословить, ссориться, сплетничать, хвастаться, выносить из дома мусор и золу.

Приметы

Ясная, морозная погода — предвещает сухое и жаркое лето.

Южный ветер — лето будет с частыми грозами.

Обильный снегопад — к богатому урожаю хлеба.

Солнечный круг (ореол) вокруг солнца — к сильным морозам.

Солнце с ореолом над Никольской церковью в Суздале Максим Богодвид/РИА Новости

Какие исторические события произошли 23 января

1556 год — в Китае в провинции Шэньси произошло землетрясение, унесшее жизни 830 тысяч человек. Оно считается самым смертоносным в истории.

— в Китае в провинции Шэньси произошло землетрясение, унесшее жизни 830 тысяч человек. Оно считается самым смертоносным в истории. 1755 год — императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого университета — ныне МГУ им. М.В. Ломоносова.

— императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении в Москве первого университета — ныне МГУ им. М.В. Ломоносова. 1881 год — в Москве на сцене Большого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин».

— в Москве на сцене Большого театра состоялась премьера оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». 1895 год — на берег Антарктиды впервые высадились люди: капитан норвежского судна «Антарктик» Леонард Кристенсен и пассажир-преподаватель Карстен Борхгревинк.

— на берег Антарктиды впервые высадились люди: капитан норвежского судна «Антарктик» Леонард Кристенсен и пассажир-преподаватель Карстен Борхгревинк. 1918 год — вышел декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви».

— вышел декрет Совнаркома РСФСР «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». 1942 год — принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», направленное на спасение сирот в годы Великой Отечественной войны.

— принято постановление «Об устройстве детей, оставшихся без родителей», направленное на спасение сирот в годы Великой Отечественной войны. 1950 год — Иерусалим провозглашен столицей Израиля.

— Иерусалим провозглашен столицей Израиля. 1960 год — швейцарский исследователь Жак Пикар и американец Дон Уолш на батискафе «Триест» впервые в истории опустились на дно Марианской впадины , самой глубокой точки Мирового океана.

— швейцарский исследователь Жак Пикар и американец Дон Уолш на батискафе «Триест» впервые в истории опустились на дно , самой глубокой точки Мирового океана. 1997 год — Мадлен Олбрайт стала первой в истории женщиной на посту Государственного секретаря США.

— Мадлен Олбрайт стала первой в истории женщиной на посту Государственного секретаря США. 2020 год — ВОЗ объявила пандемию COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Медицинские сотрудники в защитных костюмах в карантинном отеле Rooy Hotels в Пекине. Алексей Филиппов/РИА Новости

Дни рождения и юбилеи 23 января

В 1783 году родился Стендаль (настоящее имя Мари-Анри Бейль) — французский писатель, один из основоположников психологического романа.

— французский писатель, один из основоположников психологического романа. В 1786 году родился Огюст Монферран — российский архитектор французского происхождения, автор Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге.

— российский архитектор французского происхождения, автор Исаакиевского собора и Александровской колонны в Санкт-Петербурге. В 1832 году родился Эдуар Мане — французский художник, один из основоположников импрессионизма.

— французский художник, один из основоположников импрессионизма. В 1903 году родился Григорий Александров — советский кинорежиссер, народный артист СССР, снявший легендарные кинокомедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга».

— советский кинорежиссер, народный артист СССР, снявший легендарные кинокомедии «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга». В 1928 году родилась Жанна Моро — французская актриса и режиссер, звезда мирового кинематографа.

— французская актриса и режиссер, звезда мирового кинематографа. В 1930 году родилась Таня Савичева — советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела ставший знаменитым дневник.

— советская школьница, которая с начала блокады Ленинграда вела ставший знаменитым дневник. В 1944 году родился Сергей Белов — советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, один из самых именитых игроков XX века.

— советский баскетболист, тренер, олимпийский чемпион 1972 года, один из самых именитых игроков XX века. В 1946 году родился Борис Березовский — предприниматель, государственный и политический деятель.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Борис Березовский, 17 июля 1997 года Сергей Гунеев/РИА Новости

