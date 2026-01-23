Стало известно, кто из россиян выйдет на пенсию в 2026 году

В 2026 году на пенсию выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения — в 64 года и 59 лет соответственно. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В период с 2019 по 2028 год идет период корректировки возраста назначения страховой пенсии по старости. Так, например, в 2024 году страховая пенсия назначалась женщинам 1966 года рождения (в 58 лет) и мужчинам 1961 года рождения (в 63 года), в 2026 году — женщинам 1967 года рождения (в 59 лет) и мужчинам 1962 года рождения (в 64 года), в 2028 году — женщинам 1968 года рождения (в 60 лет) и мужчинам 1963 года рождения (в 65 лет). В 2025 и 2027 годах страховая пенсия на общих основаниях не назначается никому, но ряд граждан в соответствии с действующим законодательством имеет право выйти на страховую пенсию раньше», — отметил Балынин.

Он напомнил, что, кроме достижения указанного выше возраста, у гражданина также должны быть сформированы индивидуальные пенсионные коэффициенты (не менее 30) и страховой стаж (не менее 15 лет).

По словам Балынина, если, например, гражданин накопил к моменту назначения страховой в 2026 году 100 ИПК, то она ему будет назначена в размере 25 260,69 рублей (100*156,76+9584,69). Стоимость ИПК и размер фиксированной выплаты в 2026 году увеличиваются темпами выше инфляции — на 7,6%.

