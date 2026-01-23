Размер шрифта
Общество

Очевидцы сообщили о взрывах в Пензе

SHOT: силы ПВО отражают атаку ВСУ в Пензе, слышны взрывы
Stringer/dpa/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы. Об этом заявил Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители сообщают о возгорании и дыме в одном из районов города.

«Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 4:00 ночи. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — говорится в публикации.

Беспилотную опасность ввели в Пензенской области в 1:40. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ночью 22 января сообщалось о серии взрывов в пригороде Волгограда. Жители расположенного в 20 км от областного центра города Волжского рассказали SHOT о раздающихся «громких и гулких» звуках.

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.

Ранее военный эксперт прокомментировал атаки ВСУ на южные регионы России.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688567_rnd_7",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
