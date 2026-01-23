Очевидцы сообщили о взрывах в Пензе

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), слышны взрывы. Об этом заявил Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители сообщают о возгорании и дыме в одном из районов города.

«Очевидцы рассказали, что около четырех взрывов, от которых «тряслись стены», прозвучали в 4:00 ночи. Громкие звуки слышны были на севере города. Сразу после этого жители увидели черный дым и пожар в одном из районов», — говорится в публикации.

Беспилотную опасность ввели в Пензенской области в 1:40. Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ночью 22 января сообщалось о серии взрывов в пригороде Волгограда. Жители расположенного в 20 км от областного центра города Волжского рассказали SHOT о раздающихся «громких и гулких» звуках.

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.

Ранее военный эксперт прокомментировал атаки ВСУ на южные регионы России.