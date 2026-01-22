Grinch под арестом. Почему французский спецназ задержал российский танкер

Французы задержали нефтяной танкер Grinch, ранее вышедший из порта в Мурманске. Операция по перехвату была проведена в открытом море в Средиземноморье при содействии Великобритании и других союзников. В Париже заявили, что судно использовало ложный флаг. Посольство РФ в Париже выясняет, есть ли на борту российские граждане.

Военно-морские силы Франции задержали в Средиземном море следовавший из Мурманска нефтяной танкер, который, как предполагают в Париже, может быть связан с «российским теневым флотом», заявил президент Эммануэль Макрон.

Французские военные провели операцию по перехвату в открытом море в Средиземноморье при содействии нескольких союзников Франции и «в строгом соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву», подчеркнул политик.

Он добавил, что танкер мог использовать «ложный флаг» и находится под санкциями. При этом название судна он Макрон не сообщил.

В настоящее время проводится судебное расследование.

«Мы ничего не оставим без внимания. Мы полны решимости обеспечить соблюдение международного права и гарантировать эффективность санкций», — заключил Макрон.

Морская префектура по Средиземному морю в свою очередь сообщила, что французские военные поднялись на борт танкера Grinch, следовавшего из российского порта Мурманск.

«Цель операции — проверить принадлежность судна, подозреваемого в использовании ложного флага», — говорится в сообщении.

При проверке документов выяснилось, что танкер действительно использует не свой флаг, утверждают в префектуре. Судно сейчас идет в порт для дальнейшего досмотра.

Отмечается, что в операции по захвату Grinch также участвовали Великобритания и другие союзники.

Посольство России в Париже сообщило, что французские власти заранее не уведомляли дипмиссию о готовящемся задержании танкера. Сейчас дипломаты выясняют, были ли на борту граждане РФ.

« Французские власти никак не информировали посольство России ни о факте задержания танкера, ни о составе экипажа этого танкера . В настоящий момент вместе с дипломатами из генконсульства в Марселе выясняем, есть ли среди членов экипажа российские граждане, чтобы оказать необходимое содействие», — сообщили в диппредставительстве.

Grinch из Мурманска

По информации портала Maritima, танкер-сухогруз Grinch шел из Мурманска под флагом Коморских островов и был задержан в Альборанском море (рядом с Гибралтаром). После того, как поднявшийся на борт военно-морской спецназ выявил неточности в документах, прокурор Марселя разрешил задержать судно .

«По запросу марсельской прокуратуры Grinch был перенаправлен. В настоящее время он сопровождается кораблями военно-морских сил Франции к безопасному месту стоянки», — говорится в материале издания.

В рамках стратегии ЕС

Франция, задержав шедший из России танкер, действует в рамках стратегии Евросоюза по эскалации напряженности , заявил зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк.

«Действия Франции укладываются в стратегию ЕС, направленную на последовательный срыв любых предпосылок мирного урегулирования и дальнейшую эскалацию напряженности [в отношениях с Россией]», — сказал сенатор в беседе с ТАСС.

Такая политика вряд ли принесет Парижу реальные дивиденды, уверен он. Басюк напомнил также, что Россия начала сопровождать свои танкеры кораблями ВМФ.

«Ситуация выглядит особенно иронично на фоне того, как Соединенные Штаты продавливают собственные интересы, включая вопрос Гренландии, не считаясь с позицией европейских союзников, но образ врага европейские чиновники продолжают делать из России», — отметил Басюк.

ЕС против российских танкеров

Ранее Германия отказалась пускать в свои воды нефтяной танкер Tavian, считающийся частью российского теневого флота, написало издание Tagesschau. Судно находилось в Северном море и следовало в направлении Балтийского моря. К нему подлетел вертолет федеральной полиции ФРГ и запретил входить в территориальные воды, после чего его курс изменился.

Тем временем Великобритания начала обучать военнослужащих сил специального назначения для захвата танкеров «теневого флота» России, утверждает The Times со ссылкой на источник в оборонной сфере. Власти страны ссылаются на Закон о санкциях и отмывании денег, который формально дает стране право останавливать, конвоировать и арестовывать суда, нарушающие режим антироссийских ограничений.

Как сообщило сегодня агентство Bloomberg, уже как минимум две греческие компании привлекли новые танкеры для торговли российской нефтью из-за роста ставок на фрахт, спровоцированного европейскими санкциями. Обычно используются старые танкеры.

Как США задержали российский танкер

7 января в Северной Атлантике американские военнослужащие задержали судно M/V Bella 1 («Маринера»), им оказали помощь британские коллеги. «Маринера» под российским флагом шла в сторону Мурманска. В момент захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы.

Экипаж судна состоит из 28 человек: 20 из них украинцы, шестеро, в том числе капитан, граждане Грузии, еще двое — россияне. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 22 января сообщила, что российские моряки, находившиеся на борту танкера, задержанного американскими властями, до сих пор не отпущены.