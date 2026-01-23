Размер шрифта
Назван простой способ замедлить старение

Профессор Лидский: вакцинация против опоясывающего лишая замедляет старение
Вакцина против опоясывающего лишая замедляет старение, потому что она препятствует развитию хронического воспаления, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, вирусолог, профессор Городского университета Гонконга Петр Лидский.

Ранее ученые установили, что вакцинация против опоясывающего лишая может быть связана с более медленным биологическим старением у пожилых людей. Как объяснил Лидский, это не новости, так как с возрастом хроническое воспаление усиливается, что ускоряет старение. Вакцинация же препятствует этому процессу.

«Сообщение о том, что вакцина против опоясывающего лишая замедляет старение, конечно, замечательная новость для всех нас, но она не то чтобы является большой неожиданностью. В последние годы, растущее число работ показывает, что иммунная система очень тесно связана со старением. Концепция инфламмэйджинг или иммуностарения была предложена в 2000 году итальянским исследователем Клаудио Франчески. Эта гипотеза выделяла важнейшую роль хронического воспаления, которое происходит в отсутствии инфекций, усиливается с возрастом и ускоряет появление возраст-зависимых заболеваний», – рассказал вирусолог.

При этом нельзя точно сказать, на сколько лет вакцинация замедляет старение. Кроме того, нельзя сказать, что любая вакцинация, в том числе ежегодная прививка от гриппа, может как-то повлиять на процесс старения.

«Старение – сложный и плохо определяемый процесс, поэтому размер эффекта зависит от способа измерения. Авторы исследования не давали броских оценок вроде «вакцина замедлила старение на 3 года», скорее всего, именно по этой методической причине. При этом в обсуждаемой работе исследовалось влияние вакцинации от гриппа, и она давала детектируемый, но маленький эффект на часть показателей старения. Грипп – острое заболевание, и он, скорее всего, существенно ускорять старение не может. Несмотря на это, пожилым людям тоже следует избегать заражения, поскольку болезнь у них проходит намного тяжелее. Механизмы ускорения старения вирусами тоже пока не вполне понятны: воспаление ускоряет старение во многих экспериментах, но выделить один конкретный механизм, который за это отвечает пока не удалось», – заключил специалист.

Ранее врач рассказал, что пропуск завтрака приводит к возникновению желчных камней. 

