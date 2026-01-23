Размер шрифта
Общество

Эксперт объяснила, как мошенники оформляют кредиты на россиян

Лазарева: мошенники оформляют кредиты с помощью старых номеров
Мошенники используют телефонные номера, которые предыдущие владельцы не отвязали от банковских приложений и маркетплейсов, чтобы получить персональные данные граждан и оформить на них кредиты. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, сначала злоумышленники сверяют номера телефонов из открытой продажи сотовых операторов с теми, которые привязаны к личными кабинетам банков или сервисов. После мошенники приобретают их и пытаются получить доступ к личным кабинетам.

Для защиты от мошенников Лазарева предупредила россиян, что необходимо отвязывать старые номера от всех своих аккаунтов, а также установить антивирус.

До этого сообщалось, что с начала 2026 года в России зафиксирован рост активности мошенников, которые знакомятся с потенциальными жертвами в социальных сетях и дейтинг-сервисах, а затем приглашают их на свидание в кино, театр или на концерт. Под предлогом покупки билетов злоумышленники направляют ссылки на поддельные сайты, визуально неотличимые от популярных билетных платформ, где у пользователей похищаются деньги.

Россиян предупредили о резком всплеске активности мошенников в праздничные дни.

