Общество

В России установили исторический максимум энергопотребления

Энергосистема РФ 22 января установила исторический максимум энергопотребления
Anna Voitenko/Reuters

Исторический максимум энергопотребления установлен в энергосистеме России 22 января на уровне 171,943 ГВт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Системный оператор Единой энергосистемы».

В публикации отмечается, что исторический рекорд был установлен в часы утреннего максимума нагрузки.

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 11 декабря 2023 года.

Основной причиной повышения нагрузки стали устойчивые морозы, охватившие значительную часть территории страны, добавили в регуляторе.

Накануне заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что в Москве в связи с ожидаемым резким похолоданием повысят температуру в системе отопления города.

По его словам, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в Москве ожидается резкое похолодание, в связи с чем специалисты комплекса городского хозяйства заранее приступили к изменению параметров работы системы теплоснабжения.

Ранее Вильфанд назвал причину 25-градусных морозов в Москве.

