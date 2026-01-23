Российские бомбардировщики совершили полет над Балтийским морем

Бомбардировщики Ту-22м3 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что воздушные судна сопровождали российские истребители Су-35с и Су-30см. При этом на некоторых участках пути сопровождение обеспечивали самолеты иностранных государств, отметили в министерстве.

«Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС совершили полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. По данным Минобороны, полет был плановым, его продолжительность составила семь часов. Экипажи истребителей Су-33 Военно-морского флота обеспечивали сопровождение.

Ранее на Украине зафиксировали взлет российских бомбардировщиков-ракетоносцев.