Общество

В школах могут сократить изучение иностранных языков

Минпросвещения РФ планирует сократить изучение иностранного языка
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России с 1 сентября 2026 года планирует сократить количество часов на изучение иностранного языка в 5–7 классах с 510 до 408 часов. Об этом РИА Новости рассказал ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Алексей Лубков.

По его словам, данная мера необходима для оптимизации нагрузки на школьников, а также рационального перераспределения времени.

Лубков добавил, что в 8-х и 9-х классах, как и раньше, иностранный язык будут преподавать по три часа.

В ноябре уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что летние каникулы можно сократить до двух месяцев. Ярославская добавила, что июнь можно сделать учебным месяцем. В это время, по ее словам, дети могут заниматься творческими вещами: музыкой, трудом, рисованием, физкультурой. Однако, как отметила омбудсмен, при реализации подобного решения предстоит сдвинуть сроки сдачи ЕГЭ.

Ранее в Минпросвещения отреагировали на опасения из-за сокращения урока родной речи в школах.

