Общество

Россиян предупредили об аномальной «зимней жаре» в ряде регионов

Вильфанд: аномальная «зимняя жара» надвигается на Чукотку, Якутию и Магадан
Нина Зотина/РИА Новости

Особенно сильные холода ожидаются в Центральном федеральном округе России, а на Чукотку придет «зимняя жара». Об этом «Известиям» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, теплая погода ожидается на Чукотке, севере Якутии и в Магаданской области. Там сейчас развивается глубокий циклон, рассказал Вильфанд.

По его восточной периферии забрасывается теплый тихоокеанский воздух. Из-за этого в регионах температура на 20–25°C выше нормы.

Синоптик добавил, что даже в самой холодной точке мира, Оймяконе, ожидается всего до -25°C.

Вильфанд добавил, что в европейской части страны, наоборот, началось понижение температуры на 3–4°C ниже нормы.

21 января советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин сообщил, что в конце недели жителей Москвы и Московской области ждет резкое похолодание — пик придется на ночь 25 января. В Подмосковье местами температура опустится до -27°C.

Ранее желтый уровень опасности объявили в Санкт-Петербурге.

