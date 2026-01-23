Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Самолет Уиткоффа покинул Россию

ТАСС: самолет Уиткоффа покинул воздушное пространство России
Максим Блинов/РИА Новости

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа улетел из Москвы и уже покинул воздушное пространство России. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет уже пересек воздушную границу России и Латвии», — сказал он.

Источник агентства в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», которая отвечает за авиационный трафик над Латвией, подтвердил, что воздушное судно Уиткоффа вошло в воздушное пространство страны.

«Борт принят на контроль диспетчеров Латвии», — сказал собеседник агентства, не раскрывая дальнейший маршрут следования борта.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча оказалась «откровенной и доверительной». Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.

Подробнее о встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл дату и время проведения заседания рабочей группы РФ — США — Украина.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688621_rnd_8",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+