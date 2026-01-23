Самолет Уиткоффа покинул Россию

Самолет специального посланника президента США Стивена Уиткоффа улетел из Москвы и уже покинул воздушное пространство России. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских кругах.

«Самолет уже пересек воздушную границу России и Латвии», — сказал он.

Источник агентства в диспетчерской службе района полетной информации «Рига», которая отвечает за авиационный трафик над Латвией, подтвердил, что воздушное судно Уиткоффа вошло в воздушное пространство страны.

«Борт принят на контроль диспетчеров Латвии», — сказал собеседник агентства, не раскрывая дальнейший маршрут следования борта.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча оказалась «откровенной и доверительной». Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.

Подробнее о встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков раскрыл дату и время проведения заседания рабочей группы РФ — США — Украина.