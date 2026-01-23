Больше трех часов за закрытыми дверями Кремля. О чем договорились Россия и США после ночных переговоров?

Переговоры Владимира Путина с американской делегацией в Кремле продлились более трех с половиной часов и прошли в закрытом формате. По словам помощника президента Юрия Ушакова, встреча была откровенной и доверительной. Стороны обсудили Украину, территориальный вопрос и договорились о продолжении контактов — уже в трехстороннем формате с участием Киева.

Переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией завершились в ночь на 23 января. Как сообщал Кремль, встреча началась в 23:25 мск и закончилась в 3:04, продлившись более трех с половиной часов. Переговоры прошли в закрытом формате, без заявлений для прессы и без итоговых документов.

По итогам встречи помощник президента Юрий Ушаков, который принимал в ней участие, заявил, что переговоры носили «предельно откровенный и доверительный характер». По его словам, стороны подробно обсудили ключевые вопросы международной повестки, включая урегулирование конфликта на Украине, а также дальнейшие форматы диалога между Москвой и Вашингтоном.

С российской стороны в переговорах также участвовал специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также высоко оценил переговоры в Кремле и подчеркнул их важность.

Американскую делегацию возглавлял спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Вместе с ним в Кремль прибыли зять Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб и старший советник Белого дома Джош Грюнбаум.

Территориальный вопрос

Как сообщил Ушаков, американская делегация поделилась с Владимиром Путиным своими оценками недавней встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе. По словам помощника российского президента, эта информация была передана «из первых рук».

Ушаков также заявил, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование конфликта на Украине невозможно. Он подчеркнул, что эта тема рассматривалась как ключевая в контексте обсуждения перспектив мирного процесса.

«Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента с американцами было вновь констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит», — сказал он.

Ранее Стив Уиткофф, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе перед вылетом в Москву, говорил, что процесс урегулирования, по мнению американской стороны, находится на завершающей стадии. По его словам, США добились «большого прогресса», а переговоры сведены к решению «одного вопроса», который, по его словам, делает ситуацию разрешимой. О чем именно шла речь, он не уточнил.

Дальнейшие переговоры в Абу-Даби

По итогам ночной встречи в Кремле стороны договорились о продолжении контактов. Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности.

По его словам, российская делегация для участия в этой встрече уже сформирована, получила инструкции от президента и в ближайшее время вылетит в ОАЭ.

«Наша переговорная группа по вопросам безопасности уже сформирована и в ближайшие часы вылетит в Эмираты. <...> В ее состав включены представители руководства министерства обороны во главе с начальником Главного управления Генерального штаба адмиралом Костюковым», — сказал Ушаков.

Помимо этого, в Абу-Даби запланирована отдельная встреча руководителей двусторонней рабочей группы по экономическим вопросам — Кирилла Дмитриева и Стива Уиткоффа.

Ушаков сообщил, что в ходе встречи в Кремле Владимир Путин также обсудил с американской делегацией инициативы президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира». По его словам, эта тема рассматривалась наряду с рядом других вопросов международной и региональной повестки.