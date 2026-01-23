Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Премьер Венгрии ответил Зеленскому на слова о «подзатыльнике каждому Виктору»

Орбан предупредил Зеленского, что каждый получит по заслугам
Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в социальной сети X на слова президента Украины Владимира Зеленского о «подзатыльнике каждому Виктору».

Глава венгерского кабмина отметил, что он не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским. Это связано с тем, что Орбан является «свободным человеком, служащим венгерскому народу», а украинский лидер — «человеком, находящимся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец» конфликту, уточнил премьер.

Украинский народ, <...> по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим из Украины. В остальном жизнь сама расставит все точки над «и», и каждый получит по заслугам. Виктор», — написал Орбан.

Накануне Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльника. Президент добавил, что если Виктор комфортно чувствует себя в России, то это не значит, что нужно позволить «столицам в Европе превратиться в маленькие подобия Москвы».

Ранее на Украине рассказали, как Зеленский может «обуздать» Орбана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688417_rnd_4",
    "video_id": "record::6197cc43-1dc3-410c-a438-e3b3ade3acc6"
}
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+