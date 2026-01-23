Премьер Венгрии ответил Зеленскому на слова о «подзатыльнике каждому Виктору»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил в социальной сети X на слова президента Украины Владимира Зеленского о «подзатыльнике каждому Виктору».

Глава венгерского кабмина отметил, что он не сможет прийти к взаимопониманию с Зеленским. Это связано с тем, что Орбан является «свободным человеком, служащим венгерскому народу», а украинский лидер — «человеком, находящимся в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не хочет положить конец» конфликту, уточнил премьер.

Украинский народ, <...> по-прежнему может рассчитывать на то, что мы продолжим снабжать вашу страну электроэнергией и топливом, и мы также продолжим оказывать поддержку беженцам, прибывающим из Украины. В остальном жизнь сама расставит все точки над «и», и каждый получит по заслугам. Виктор», — написал Орбан.

Накануне Зеленский заявил, что некий Виктор, который «живет за счет Европы» и в то же время пытается «продавать европейские интересы», заслуживает подзатыльника. Президент добавил, что если Виктор комфортно чувствует себя в России, то это не значит, что нужно позволить «столицам в Европе превратиться в маленькие подобия Москвы».

