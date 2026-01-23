Размер шрифта
Дмитриев назвал важными переговоры с делегацией США в Кремле

Дмитриев оценил важность переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером в России
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев в социальной сети X оценил встречу президента России Владимира Путина со специальным посланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Дмитриев назвал эти переговоры «важными».

«В Кремле состоялась важная российско-американская дискуссия. Президент Путин принял миротворцев Стивена Уиткоффа, Джареда Кушнера и [комиссара Федеральной службы по закупкам управления общих служб США] Джоша Грюнбаума. В ней также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков и я», — написал он.

Встреча президента России с американской делегацией в Кремле завершилась примерно час назад, продлившись более 3,5 часа.

Глава российского государства встретился с делегацией США поздно вечером 22 января. В переговорах впервые участвовал комиссар Федеральной службы по закупкам управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев также приняли участие во встрече с американской делегацией.

Самолет с Уиткоффом приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 22 января.

Ранее Трамп рассказал, кому придется пойти на уступки для урегулирования конфликта на Украине.

