Зеленского предупредили о точке невозврата для Украины

AntiDiplomatico: в Давосе подали сигнал Зеленскому о точке невозврата для Киева
Yves Herman/Reuters

Прошедший в Давосе Всемирный экономический форум зафиксировал изменение подхода Запада к конфликту на Украине и лично к президенту республики Владимиру Зеленскому.  Об этом сообщает AntiDiplomatico.

В публикации утверждается, что Киев получил «негласный сигнал маргинализации»: США избегали переговоров по Украине, а повестка форума изменилась в момент, когда должны были состояться обсуждения темы республики.

Сигналы появились в тот же день, так как из программы мероприятия просто убрали повестку, ради которой Владимир Зеленский туда приехал.

Например, план финансирования со стороны Запада в размере $800 млрд не был объявлен, а Зеленскому сказали, что «его позиция больше никого не волнует», говорится в публикации.

До этого Зеленский рассказал, что на переговорах по миру на Украине, которые проходят в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, пока не удалось договориться о территориальных вопросах.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с представителями России и США в ОАЭ.

