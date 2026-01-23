«Я не могу быть эмигрантом». 80 лет со дня рождения Бориса Березовского

23 января исполнилось 80 лет со дня рождения российского олигарха и политика Бориса Березовского. Он родился в Москве в 1946 году в еврейской семье: отец работал инженером-строителем, а мать — старшим лаборантом.

После окончания английской спецшколы Березовский поступил в Московский лесотехнический институт на факультет электроники и счетно-решающей техники, который окончил в 1968-м. В 1973-м окончил механико-математический факультет МГУ. Был доктором технических наук, членом-корреспондентом РАН и автором более ста научных работ.

В конце 1980-х Березовский основал компанию «ЛогоВАЗ», ставшую крупнейшим автодилером страны. В 1990-е участвовал в приватизации крупных активов, включая «Сибнефть» и ОРТ. Также стал владельцем крупнейшей медиагруппы, в которую входила деловая газета «Коммерсантъ». В 1997-м Березовский, по версии Forbes, считался богатейшим русским бизнесменом с состоянием $3 млрд.

В годы правления Бориса Ельцина Березовский занимал должности замсекретаря Совета безопасности РФ и исполнительного секретаря СНГ. В 1996-м финансировал избирательную кампанию Ельцина. В конце 1999-го — начале 2000-го принимал участие в избирательной кампании Владимира Путина.

Вскоре после того, как Путин стал президентом, Березовский перешел в оппозицию и уехал в Великобританию в качестве политического беженца, утратив контроль над своими российскими активами. В России против олигарха было возбуждено несколько уголовных дел: его обвиняли в хищениях, отмывании денег и подготовке захвата власти. Также следствие проверяло информацию о причастности Березовского к убийству журналистов Владислава Листьева и Анны Политковской, а также депутата Госдумы Владимира Головлева, но не нашло подтверждений.

Березовский был женат дважды, его третий брак официально не регистрировался. У него шестеро детей.

23 марта 2013 года Березовский был найден мертвым в ванной своего дома в местечке Эскот в 40 км от Лондона. Основной версией следствия стало самоубийство. Однако коронер не установил точную причину его смерти и вынес открытый вердикт.

«Ничего я больше так не хочу, как вернуться в Россию. Когда даже завели уголовное дело, я хотел вернуться в Россию <…> Главное, что я недооценил, — что мне настолько дорога Россия, что я не могу быть эмигрантом», — сказал он в своем последнем интервью Forbes.

Фотографии из жизни Березовского — в галерее «Газеты.Ru».