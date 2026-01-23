Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

В Пензе произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников

Мельниченко: в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Пензе
Павел Лисицын/РИА Новости

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтебазе в Пензе произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что возгорание произошло около 4:00 мск. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал Мельниченко.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пензе. Местные жители заявляли о возгорании и дыме в одном из районов города. В Пензенской области ввели беспилотную опасность.

6 января над Пензой были зафиксированы сильные взрывы. По информации SHOT, в небе прозвучало около десяти взрывов. Они начали раздаваться после двух часов ночи.

Ранее Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми беспилотниками.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27688675_rnd_5",
    "video_id": "record::ffe72c54-77ef-4bcd-81e9-931074b30f71"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+