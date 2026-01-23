В Пензе произошел пожар на нефтебазе после атаки беспилотников

Мельниченко: в результате атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Пензе

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтебазе в Пензе произошел пожар. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что возгорание произошло около 4:00 мск. По его словам, в результате произошедшего никто не пострадал.

«На месте работают пожарные расчеты, в том числе — 46 сотрудников и 14 единиц техники. Буду информировать вас о дальнейшем ходе событий», — написал Мельниченко.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отражали атаку БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Пензе. Местные жители заявляли о возгорании и дыме в одном из районов города. В Пензенской области ввели беспилотную опасность.

6 января над Пензой были зафиксированы сильные взрывы. По информации SHOT, в небе прозвучало около десяти взрывов. Они начали раздаваться после двух часов ночи.

Ранее Россия атаковала подстанцию в Киевской области новыми беспилотниками.