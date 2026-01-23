Трамп отозвал приглашение премьеру Канады присоединиться к «Совету мира»

«Совет мира» по сектору Газа отзывает приглашение премьер-министру Канады Марку Карни присоединиться к объединению. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Дорогой премьер-министр Карни: пусть это письмо свидетельствует, что «Совет мира» отзывает приглашение вам, касавшееся вступления Канады», — написал глава Белого дома.

16 января Трамп объявил о формировании «Совета мира» по Газе. Для участия в его работе глава Белого дома пригласил представителей Еврокомиссии и более 50 стран, в том числе Россию.

22 января в швейцарском Давосе состоялась церемония подписания Устава «Совета мира». Документ был утвержден совместно с лидерами и делегациями государств, поддержавших инициативу Вашингтона. Всего Устав подписали представители 18 стран. Среди них — Аргентина, Турция, Казахстан, Монголия, Катар, Косово, Венгрия, Армения, Узбекистан, Парагвай, Азербайджан, Иордания, Саудовская Аравия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Индонезия и сами США.

Ранее Белый дом перепутал Бельгию с Белоруссией в составе «Совета мира».