«Сама упала и разбилась». В Москве в третий раз сорвали мемориальную доску Политковской

Неизвестные в третий раз сорвали мемориальную доску Политковской в Москве

Неизвестные уничтожают мемориальные доски на доме, где жила и была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская. За последнюю неделю были разбиты уже три таблички. Оштрафованный за уничтожение первой доски москвич заявил, что табличка «сама упала и разбилась», когда он убирал с нее мусор и завядшие цветы. Одна из жительниц дома призналась, что две из трех табличек разбила она, и объяснила мотивы своих поступков.

Мемориальную доску на доме на улице Лесной в Москве, где была убита журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, сорвали уже в третий раз за неделю.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, новости», кто-то также убрал цветы, которые в последнее время москвичи приносили к подъезду.

Не в первый раз

Первую мемориальную доску разбили 18 января. СМИ утверждали, что ответственность за это на себя взяла запрещенная в России неонацистская группировка.

Вторую табличку сорвали спустя сутки после ее установки. После этого активисты повесили третью мемориальную доску.

За уничтожение первой таблички был оштрафован москвич Александр Филиппов. Он должен будет заплатить 1 тысячу рублей. Филиппова признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Мужчина заявил на допросе, что разбил доску случайно: якобы он проходил мимо, увидел увядшие цветы, решил их убрать и задел доску.

«Решил убрать мусор и выкинуть цветы, к табличке не прикасался, намеренно ее не срывал, она сама упала и разбилась», — приводятся его слова в материалах дела.

Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что штраф в 1 тысячу рублей — недостаточное наказание.

«Мемориальная доска — это по сути один из вариантов памятника и ее уничтожение — это преступление против исторической памяти. Наказание — явно недостаточное — изготовление и установка мемориальной доски стоит на порядки дороже», — отметил он.

Издание Rusnews, в свою очередь, пишет, что две из трех табличек разбила жительница дома, в котором раньше жила Политковская.

« Да, я ломаю! А кто вам разрешал вешать? Она не жила здесь, у нее была конспиративная квартира! Это мой дом! Я разрешения не давала! » — заявила женщина журналистам.

Убийство Политковской

Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Киллер сделал четыре выстрела в упор и контрольный — в голову. Журналистку похоронили на Троекуровском кладбище Москвы.

Всего по делу к 2014 году были осуждены шестеро человек.

Исполнитель преступления Рустам Махмудов был приговорен к пожизненному лишению свободы, он отбывает наказание в колонии «Белый лебедь» в Пермском крае. Организатором убийства был назван чеченский криминальный авторитет и бизнесмен Лом-Али Гайтукаев, он также получил пожизненный срок. В 2017 году Гайтукаев скончался в межобластной больнице для осужденных в Вологодской области.

Их сообщники Ибрагим и Джабраил Махмудов (братья Рустама) были осуждены на 12 и 14 лет колонии строгого режима.

Бывший сотрудник милиции Дмитрий Павлюченков, который организовал слежку за журналисткой, получил 11 лет колонии. Его сообщник, бывший оперуполномоченный Управления по борьбе с организованной преступностью МВД России Сергей Хаджикурбанов, был приговорен к 20 годам лишения свободы. В конце 2022 года он получил помилование и отправился из колонии на специальную военную операцию.

7 октября 2021 года истек срок давности по делу об убийстве Политковской, заказчик так и не был найден.

В мае 2025 года бюст Политковской также был установлен во французском городе Безье.