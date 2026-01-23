Россиянам посоветовали не тянуть с покупкой квартиры

Россиянам, которые планируют покупку жилья, лучше не затягивать с решением: цены продолжат расти, а ликвидных объектов не так много, и они быстро уходят с витрины. Об этом «Газете.Ru» сказала руководитель «Центра оформления недвижимости Кайрос+» Ирина Нигматуллина.

«В 2026 году заметнее всего может подорожать элитная недвижимость, особенно в крупных мегаполисах, включая Москву и Санкт-Петербург. Существенный рост цен возможен и в сегменте загородной недвижимости. На вторичном рынке сильнее прибавят в цене ликвидные квартиры с современным ремонтом в престижных районах и домах с развитой инфраструктурой. В целом стоимость недвижимости может увеличиться примерно на 10%», — отметила Нигматуллина.

Также она посоветовала присмотреться к Новой Москве, в том числе к районам Коммунарка и Внуково: там цены, по ее словам, растут на фоне развития инфраструктуры и планов по расширению транспортной доступности. В частности, открытие станции «Десна», запланированное на 2027 год, может в перспективе поднять стоимость жилья на близлежащих территориях на 10–20%, считает эксперт. Кроме того, Нигматуллина упомянула районы, где запланировано развитие новых веток и станций метро, например Очаково.

Еще одной точкой роста она назвала поселок Марьино: спрос там, по ее словам, поддерживают запрос на комфортную среду, подземный паркинг, закрытые дворы и близость школ и поликлиник. Уже сейчас, утверждает эксперт, рост цен в этой локации может достигать 2,5% в квартал.

Ранее россиянам рассказали, что выгоднее в 2026 году — снимать или покупать квартиру.