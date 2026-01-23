Размер шрифта
Общество

Врач объяснила, можно ли носить контактные линзы при сильном морозе

Врач Миргородская: носить мягкие контактные линзы безопасно на сильном морозе
sergey kolesnikov/Shutterstock/FOTODOM

Носить мягкие контактные линзы на морозе, в том числе сильном, безопасно, однако важно использовать слезозаместительные капли. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

Как пояснила специалист, в норме температура поверхности глаза составляет около 35 градусов Цельсия. Мягкая контактная линза постоянно согревается за счет тепла глаза и омывается слезной жидкостью, которая также теплее окружающего воздуха. Поэтому даже при очень низких температурах современные гидрогелевые и силикон-гидрогелевые линзы не могут деформироваться от мороза, «замерзнуть» или «примерзнуть» к поверхности глаза.

При этом врач обратила внимание, что в зимний период при ношении линз особенно важно использовать слезозаместительные капли. Морозный воздух отличается повышенной сухостью, а работа отопительных приборов в помещениях дополнительно усиливает испарение слезной пленки с поверхности глаза, что может приводить к обострению симптомов синдрома сухого глаза. Увлажняющие капли без консервантов рекомендуется закапывать за 10–15 минут до выхода на мороз, а также применять их по мере необходимости в помещении.

Кроме того, отметила Миргородская, в солнечную зимнюю погоду при ношении контактных линз не стоит забывать о защите глаз от ультрафиолетового излучения. Использование очков с УФ-фильтром помогает снизить риск развития «снежной офтальмии» — ожога поверхности глаза ультрафиолетовыми лучами.

Ранее врач рассказал, как распознать проблемы со здоровьем по глазам.

