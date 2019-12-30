Музыкальный критик рассказал о «еле дышащей на сцене» Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что некоторые артисты, в частности Алла Пугачева, выступая на сцене, показывают «очень печальное зрелище». Об этом он сказал в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

По его словам, ее концерты, а также выступления таких артистов, как София Ротару, Николай Носков, «вызывают у него жалость».

«Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит,» — сказал Соседов.

Он отметил, что артист не должен «выходить на сцену немощным», а обязан быть «в лучшей форме».