Звезде «Льда» запретили въезд на Украину

Сербскому актеру театра и кино, звезде фильмов «Лед» и «Солнечный удар» Милошу Биковичу запрещен въезд на Украину в связи с «угрозой национальной безопасности».

Как сообщает «Рен ТВ», Бикович признался, что ранее бывал на Украине, однако сейчас не собирается туда ехать. «Да вы, ребята, чемпионы. Думаю, я играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько, чтобы угрожать безопасности нации», — посмеялся он.

По словам Биковича, он не знает, почему ему теперь нельзя посещать Украину, и считает запрет на въезд в страну деятелей культуры разрушительным шагом.

Ранее сообщалось, чо продюсер «Ласкового мая» попросил у Зеленского разрешения на въезд на Украину.