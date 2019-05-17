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Экс-кандидат в президенты Украины и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко прилетела в Тель-Авив, где проходит международный песенный конкурс «Евровидение». Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на очевидца.

По его словам, он заметил Тимошенко в международном аэропорту Давида Бен-Гуриона.

«Тимошенко прилетела на «Евровидение», — ответил очевидцу один из сопровождающих на вопрос о том, что Тимошенко делает в Израиле.

Ранее стало известно, что исполнитель Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, выступит на «Евровидение».