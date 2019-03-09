В театре Вахтангова прокомментировали смерть Владимира Этуша

<img src="//img.gazeta.ru/files3/29/12233029/upload-RIAN_5637979.HR-pic905-895x505-50254.jpg">

Художественный руководитель Театра им. Вахтангова Римас Туминас прокомментировал известие о смерти народного артиста СССР Владимира Этуша. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, уход актера является большой потерей для театра.

«Меняется в театре, многое меняется с уходом наших корифеев, таких как Владимир Абрамович Этуш», — отметил Туминас.

Реклама

Он подчеркнул, что Этуш был отважным человеком.

«Это был отважный, волевой, мужественный человек», — сказал Туминас.

Ранее сообщалось, что стала известна дата прощания с Владимиром Этушем.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как «Кавказская пленница»(1967), «Иван Васильевич меняет профессию»(1973), «12 стульев»(1971), «Солярис»(1968), «Приключение Буратино»(1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.